У Сирії внаслідок авіаударів загинули щонайменше 34 мирних жителі - правозахисники

Про це повідомляє Сирійська обсерваторія з прав людини, яка базується у Лондоні, передає AFP.

Зокрема, 16 людей загинули на паливному ринку в провінції Ідліб. Ще 18 мирних жителів, у тому числі чотири жінки, були вбиті на ринку у селі в провінції Алеппо, яка знаходиться під контролем бойовиків "Ісламської держави".

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Сирійська обсерваторія з прав людини підозрює в авіаударах російські літаки, посилаючись на мережу інформаторів на місцях, які допомогли зібрати відомості про літак, судячи по характеру польоту і боєприпасам, що використовувались.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Сирії унаслідок авіабомбардування по підконтрольному повстанцям району Дамаска загинули 45 мирних жителів. Наголошується, що серед загиблих були щонайменше 10 дітей і чотири жінки. Крім того, десятки людей поранені.