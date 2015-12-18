У Білому домі прокоментували слова Путіна про причини збиття Су-24 Туреччиною

Про це повідомив прес-секретар Білого дому Джошуа Ернест, передає ТАСС.

Його попросили прокоментувати висловлювання президента РФ Володимира Путіна, який на своїй великій прес-конференції допустив можливість того, що російський військовий літак міг бути збитий Туреччиною для того, щоб провести своєрідний політичний розмін зі США.

Проте офіційний представник глави адміністрації США відкинув таку можливість. "Це нонсенс", - заявив Ернест.

При цьому він повторив, що наявна у Вашингтона інформація свідчить, що російський літак Су-24 вторгся в повітряний простір Туреччини.

Читайте такожПутін не бачить причин налагоджувати відносини з Туреччиною, назвавши інцидент з Су-24 "ворожим актом"

Нагадаємо, вчора президент РФ Володимир Путін заявив, що Туреччина збила російський Су-24, щоб «лизнути американців в одне місце».

«Ви запитали: «Може, там третя країна якась є?». Я натяк Ваш розумію. Ми цього не знаємо. Але якщо хтось в турецькому керівництві вирішив лизнути американців в одне місце, – не знаю, чи правильно вони вчинили, чи ні. По‑перше, не знаю, потрібно це американцям чи ні. Можна собі уявити, що на якомусь рівні були домовленості про те, що ми тут «навернемо» російський літак, а ви заплющте очі, що ми зайдемо, так скажімо, на територію Іраку і окупуємо частину Іраку», - сказав Путін.