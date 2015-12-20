Бразилія заморозила активи найбільшої в світі гірничовидобувної компанії

Греблі, що використовувалися для відведення стічних вод від родовищ залізної руди, належали спільному підприємству BHP Billiton і Vale SA компанії Samarco, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожУ Бразилії через прорив дамби загинуло 16 осіб - ЗМІ (відео)Жертвами техногенної катастрофи, що сталася 5 листопада, стали щонайменше 17 людей. Потужний потік затопив брудом і промисловими відходами довколишні річки, знищив будинки та сільськогосподарські угіддя на великій території.

Суд встановив, що у компанії Samarco недостатньо власних коштів, щоб покрити нанесені збитки.

В ході візиту в постраждалий регіон президент Бразилії Ділма Руссефф заявила, що винуватець буде оштрафований як мінімум на $66 млн.