В Єгипті студент отримав три роки в'язниці за "фотожабу" на президента

Глава держави на саморобній картинці зображений з вухами Міккі Мауса, повідомляє Lenta.ru з посиланням на газету Daiy Mail.

Ноену також інкримінувалися «образи державних діячів» і «думки, спрямовані проти чинної влади». Вирок студенту виніс військово-польовий суд: він перебував на строковій службі в армії і йому залишалося до завершення служби лише п'ять днів.

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Суд зазначив, що подібні публікації «несумісні зі статусом військовослужбовця армії Єгипту». За даними видання, Ноена утримують у в'язниці Borg El Arab, в якій перебуває колишній президент Мухаммед Мурсі, усунений від влади в 2013 році.

Нагадаємо, у Москві затримали двох учасників антивоєнного мітингу за карикатуру на президента Росії Володимира Путіна. Приводом для затримання стали два плакати, на одному з яких було написано «У Гітлера теж був високий рейтинг» і зображений схожий на Путіна чоловік.

На другому плакаті був зображений цей же чоловік, що дивиться у дзеркало, в якому відбивається Йосип Сталін.