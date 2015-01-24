У Москві затримали двох учасників мітингу за карикатуру на Путіна

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, приводом для затримання стали два плакати, на одному з яких було написано «У Гитлера тоже был высокий рейтинг» і зображений схожий на Путіна чоловік.

Читайте такожУ Москві поліція затримала чотирьох буддистських монахів, які молилися під посольством УкраїниНа другому плакаті був зображений цей самий чоловік, що дивиться у дзеркало, в якому віддзеркалюється Йосип Сталін.

Затриманих поліція має намір відвезти в один із московських ВВС.

На даний момент антивоєнний пікет, в якому взяли участь близько 20 осіб, завершився. На акції, окрім супротивників війни Росії в Україні, також були присутні агресивно налаштовані прихильники чинної російської влади.