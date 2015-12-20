На виборах в Іспанії перемогла правляча партія - результати екзитполів

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

Як показали результати екзитполів, Народна партія отримає від 114 до 124 місць в 350-місцевому парламенті. Для абсолютної більшості їй бракує від 52 до 62 місць.

Опозиційна соцпартія зайняла друге місце (79-85 мандатів), ліворадикальна Podemos — на третьому місці (70-80 мандатів), ліберальна Ciudadanos — на четвертому (46-50 мандатів).

Як очікується, протягом найближчих кількох тижнів будуть проводитися переговори про формування уряду. Конкретний термін для цього іспанська Конституція не встановлює.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в Іспанії почалося голосування на виборах у парламент, які в країні називають "історичними". За прогнозами, вони покладуть край двопартійній системі, яка проіснувала більше трьох десятиліть.

Опитування, проведені напередодні виборів, свідчать, що перше місце займе правляча в Іспанії останні чотири роки права Народна партія, однак вона не зможе отримати абсолютну більшість.

Формування кабінету в Іспанії залежить від тих коаліцій, які будуть сформовані за підсумками виборів.