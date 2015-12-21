В Ізраїлі пройшла випробування система ПРО "Праща Давида"

Нова ізраїльська система протиракетної оборони "Праща Давида", розроблена спільно із США, пройшла фінальні випробування і буде готова до розгортання в 2016 році.

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Про це повідомив міністр оборони Ізраїлю, передає Reuters.

Зазначається, що "Праща Давида" повинна зайняти проміжну ланку в системі ПРО Ізраїля: між "Залізним куполом", який здатний боротися з некерованими ракетами, артилерійськими снарядами, мінометними мінами, що запускаються з дистанцій від 4 до 70 кілометрів, - та балістичними ракетами-перехоплювачами "Стріла".

У структурі Збройних сил Ізраїлю вона має поступово замінити зенітні ракетні комплекси Hawk і Patriot.

Відзначимо, "Праща Давида" або "чарівна паличка" - Система ПРО Армії оборони Ізраїлю, призначена для перехоплення балістичних ракет малої дальності і некерованих ракет великого калібру з дальністю пуску від 70 до 300 кілометрів (і дозвукових крилатих ракет). Також планується, що вона зможе перехоплювати і літаки противника.