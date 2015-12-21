У Польщі демонтують останній в країні барельєф Сталіна

Барельєф з зображенням Сталіна нині знаходиться біля кладовища, де поховані радянські офіцери, пише Європейська правда з посиланням на Rzeczpospolita.

Проти барельєфа висловився польський Інститут національної пам'яті.

"Швидше за все, це єдине місце в Польщі, де ще є зображення Сталіна", - говорить співробітник інституту Анджей Завистовський.

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"Його (барельєф) не потрібно знищувати, лише демонтувати і відвезти до музею", - додав він.

Відомо, що барельєф буде демонтований на початку майбутнього року.

Демонтаж барельєфа буде профінансований за рахунок польської Ради охорони пам'яті боротьби і мучеництва.