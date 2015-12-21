У Польщі демонтують останній в країні барельєф Сталіна
16:00, 21 грудня 2015Світ
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Влада польського містечка Цибінка (Любуське воєводство) наступного року демонтує останній в Польщі барельєф з зображенням Сталіна.
Барельєф відвезуть до музею / Вікіпедія
Барельєф з зображенням Сталіна нині знаходиться біля кладовища, де поховані радянські офіцери, пише Європейська правда з посиланням на Rzeczpospolita.
Проти барельєфа висловився польський Інститут національної пам'яті.
"Швидше за все, це єдине місце в Польщі, де ще є зображення Сталіна", - говорить співробітник інституту Анджей Завистовський.
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"Його (барельєф) не потрібно знищувати, лише демонтувати і відвезти до музею", - додав він.
Відомо, що барельєф буде демонтований на початку майбутнього року.
Демонтаж барельєфа буде профінансований за рахунок польської Ради охорони пам'яті боротьби і мучеництва.
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