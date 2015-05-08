У Липецьку "напали" на Сталіна: пам'ятник диктатору облили рожевою фарбою (фото)

У Липецьку невідома жінка вночі облила пам'ятник Сталіну рожевою фарбою, спробувала розбити мармуровий бюст молотком і розкидала квіти біля постаменту, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Напад було зафіксовано камерою відеоспостереження, що встановлена на сусідньому будинку.

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Бюст Йосипа Сталіна був встановлений в Липецьку два дні тому, і пам'ятник мали офіційно відкрити в п'ятницю.

Ініціатором встановлення пам'ятника стало міське відділення КПРФ.

Видання Lipetskmedia.ru зазначає, що три комуністи намагаються відмити бюст вождя розчинником, однак фарба піддається насилу.