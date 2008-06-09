Через сильні зливи й торнадо в США загинули вісім осіб

Унаслідок сильних злив і торнадо, які пройшли територією США від Середнього Заходу до узбережжя Атлантичного океану, 7 і 8 червня загинули вісім осіб.

Як передає Lenta.ru, у штатах Айові, Індіані та Мічигані річки вийшли з берегів, затопивши міста, що розташовувалися неподалік, і шосе. Щонайменше три особи потонули в своїх автомобілях, змитих потоком у річку. Ще один житель Індіани вважається зниклим безвісти. Він упав з човна приблизно в 50 кілометрах на південний схід від Індіанаполіса.

У Мічигані ще дві особи загинули під деревами, що впали, один потонув, і одну жінку задавило автомашиною, яку на неї кинуло сильним вітром.

У Коннектикуті блискавка вдарила в павільйон у парку, внаслідок чого загинула одна людина, ще четверо зазнали поранень.

Містом Омаха в Небрасці пройшов торнадо, зруйнувавши та пошкодивши кілька десятків домоволодінь.

Унаслідок ураганного вітру в потерпілих штатах пошкоджено лінії електропередач, десятки тисяч людей залишилися без електрики.

Понад 120 жителів США вже стали жертвами сезону торнадо, який триває