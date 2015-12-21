Польська Gazeta Wyborcza закриває корпункт у Москві

Про це повідомляє "BBC-Україна".

У минулу п'ятницю Вацлава Радзивиновича викликали в російський МЗС, після чого він повідомив, що у нього відкликали акредитацію і наказали протягом 30 днів залишити територію Росії.

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Як пояснила голова департаменту інформації і друку МЗС Росії Марія Захарова, висилка польського журналіста з Росії є симетричною заходом у відповідь на позбавлення акредитації та виду на проживання російського журналіста Леоніда Свиридова, який працював у Польщі. Леонід Свиридов змушений був залишити Польщу минулої суботи.