Польська Gazeta Wyborcza закриває корпункт у Москві
21:46, 21 грудня 2015Світ
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Польське видання Gazeta Wyborcza, кореспондента якої Вацлава Радзивиновича російська влада нещодавно позбавила акредитації для роботи в РФ, закриває свій московський корпункт.
REUTERS
Про це повідомляє "BBC-Україна".
У минулу п'ятницю Вацлава Радзивиновича викликали в російський МЗС, після чого він повідомив, що у нього відкликали акредитацію і наказали протягом 30 днів залишити територію Росії.
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Як пояснила голова департаменту інформації і друку МЗС Росії Марія Захарова, висилка польського журналіста з Росії є симетричною заходом у відповідь на позбавлення акредитації та виду на проживання російського журналіста Леоніда Свиридова, який працював у Польщі. Леонід Свиридов змушений був залишити Польщу минулої суботи.
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