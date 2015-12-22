ЗМІ: спецслужби Німеччини виявили новий слід паризьких терористів

10:28, 22 грудня 2015
Світ
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Спецслужби Німеччини вийшли на слід, який має відношення до справи про теракти в Парижі, що сталися в ніч на 14 листопада.

REUTERS

Про це пише Deutsche Welle з посиланням на інформацію газети Bild, передає "ЄвроПравда". За інформацією видання, на території Німеччини можуть ховатися близько 10 мігрантів з підробленими сирійськими паспортами.

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Як стало відомо виданню, ці документи з великою ймовірністю були підроблені у тій же майстерні, що і документи двох терористів - членів "Ісламської держави", які вчинили теракти в Парижі.

Також відомо, що за основу при виготовленні підробок, швидше за все, бралися крадені паспорти, в яких всі вказівки на особу справжніх власників документів замінювалися на підставні.

Видання зазначає, що за цими документами практично неможливо виявити осіб, які в'їхали на територію Німеччини.

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