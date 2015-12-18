У Франції прийнято заходи по підвищенню безпеки шкіл на випадок терактів

Про це повідомили у своїй спільній заяві глава МВС країни Бернар Казньов і міністр національної освіти Наджат Валло-Белькасем, передає ТАСС.

Відповідне розпорядження двох відомств розіслано префектам регіонів та головам місцевих управлінь початкової та середньої освіти. Для забезпечення надійного оперативного зв'язку тепер будуть складені точні і оновлювані списки мобільних телефонів директорів і викладачів навчальних закладів. Зі свого боку педагоги будуть розташовувати номери телефонів виділених для зв'язку з ними співробітників поліції і жандармерії. Також точні списки телефонів директорів і викладачів тепер повинні бути у відділів управління освітою.

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У навчальних закладах представниками силових органів будуть проведені інспекції з метою визначити ті додаткові заходи, які слід вжити для підвищення рівня безпеки - зокрема встановлення телекамер спостереження та дверей з кодовими замками. Буде значно посилено контроль над усіма місцями можливого доступу в навчальні заклади. Створюються також державні фонди для фінансування частини таких робіт.

Педагогічний склад навчальних закладів, учні та їх батьки пройдуть спеціальну підготовку з надання першої допомоги в разі надзвичайних ситуацій. Також будуть організовані спеціальні курси по забезпеченню заходів безпеки.

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Дані заходи доповнять ті розпорядження, які були надані безпосередньо після серії терактів в Парижі 13 листопада: заборону збиратися групами перед входом в навчальні заклади, заборона на зупинку машин біля шкіл в паризькому регіоні Іль-де-Франс, посилення патрулів у населених пунктах, перевірка осіб, які входять у шкільні будівлі, оновлення схем і планів будівель, що використовуються в надзвичайних ситуаціях.