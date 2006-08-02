Ізраїльські військові захопили в полон декілька бойовиків ”Хезболла”

Ізраїльські військові, які брали участь в нічній операції в місті Баальбек, на сході Лівану, захопили в полон декілька бойовиків "Хезболла" і благополучно повернулися додому, повідомили РІА Новости в армійській прес-службі.

Бійців спецназу близько півночі було висаджено з вертольота в глибокому тилу "Хезболла": місто Баальбек розташоване в долині Бекаа, приблизно в ста кілометрах на північ від річки Літані, яку Ізраїль визначив як рубіж наземної операції в Лівані.

"Можу підтвердити, що наші сили діяли в Баальбеку. В ході операції ми зафіксували попадання в декількох терористів, ще декілька були зарештовані і доставлені в Ізраїль", - сказала співбесідниця агентства.

З ізраїльського боку втрат не було. "Ми вважаємо, що операція була успішною. Наші сили благополучно повернулися додому", - сказала співробітниця армійської прес-служби.

У свою чергу, агентство "Ассошиейтед Прес" повідомило, що в нічному бою, епіцентром якого стала баальбекська лікарня Дар аль-Хікма, загинули щонайменше семеро мирних жителів. Для підтримки десанта ізраїльтяни активно застосовували авіацію.

РІА "Новости"