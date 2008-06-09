Кількість постраждалих від землетрусу в Китаї перевищила 46 мільйонів осіб

Згідно з останніми офіційними даними, станом на 6 червня, загальна кількість постраждалих унаслідок землетрусу, що стався на території Китаю 12 травня ц.р., становила 46 мільйонів 160 тисяч 865 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на Посольство України в Китайській Народній Республіці, загальна кількість загиблих від землетрусу в провінціях Китаю досягла 69 тис. 130 осіб, ще 374 тис. 32 особи отримали поранення, 17 тис. 824 - вважаються зниклими безвісти.

За інформацією МЗС, 5 червня ц.р. у провінції Сичуань був зареєстрований черговий підземний поштовх силою 5,3 бали за шкалою Ріхтера.

Загроза прориву води у озері, яка виникла в результаті землетрусу в районі Танцзяшань залишається дуже серйозною. З навколишніх населених пунктів продовжується масова евакуація місцевого населення. На сьогодні вже переміщено понад 250 тисяч осіб.

Посольство України в КНР і Генеральне консульство України в Шанхаї продовжують відслідковувати хід рятувально-пошукових робіт у зоні стихійного лиха.

Ситуація перебуває на контролі в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України розпорядженням № 715-р від 14 травня виділив Міністерству з питань надзвичайних ситуацій 15,527 млн. грн. для надання гуманітарної допомоги Китаю на подолання наслідків землетрусу.

Уряд доручив МНС разом з Міністерством охорони здоров’я, Академією медичних наук і Товариством Червоного Хреста України забезпечити комплектування мобільного госпіталю особовим складом, майном та медикаментами з розрахунку необхідності обслуговування до 300 осіб на добу протягом 30 діб.

Розпорядженням № 781-р від 28 травня Кабінет міністрів виділив Міністерству оборони 1,018 млн. грн. на перевезення гуманітарної допомоги до Китаю.

Зокрема, уряд доручив Міністерству оборони забезпечити перевезення авіаційним транспортом та передачу Китайській Народній Республіці як гуманітарної допомоги надлишкового військового майна Збройних Сил: 150 комплектів табірних солдатських наметів, 1500 байкових ковдр та 42 комплекти переносних кухонь КО-75.