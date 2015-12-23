В центрі Стокгольма прогримів вибух

В готелі Berns Hotel в центрі шведської столиці Стокгольмі стався вибух, повідомляє РБК з посиланням на Expressen.

За даними видання, в результаті події ніхто не постраждав, однак у момент вибуху там знаходилися співробітники.

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Офіційний представник місцевої поліції розповіла, що правоохоронці отримали сигнал про те, що в ресторан в Berns Hotel було кинуто вибуховий пристрій. «Був гучний хлопок, є пошкодження приміщень», — сказала вона.

Ресторан закрили, місце вибуху оточене, зазначила представник поліції.

Кореспондент Expressen повідомила, що вхід в Berns перекритий. Також, за її словами, закрита половина знаходиться поблизу готелю Парку Берцелі. Співробітник готелю розповів їй, що не вийшов на роботу через те, що доступ в будівлю закритий.

За фактом вибуху ніхто не був заарештований, зазначає Expressen, підозрюваних немає.