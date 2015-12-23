Екс-президента Словенії висунули на посаду генсека ООН - Reuters

Про це пише "Українська правда" з посиланням на Reuters.

Як відомо, нинішній генеральний секретар Бан Кі Мун, колишній південнокорейський міністр закордонних справ, в кінці наступного року йде з посади і не може бути переобраний через те, що відбув два терміни на посаді.

Агентство відзначає, що за традиційним принципом ротації, наступним генсеком ООН має стати представник Східної Європи.

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Данило Тюрк, був президентом Словенії з 2007 по 2012 рік. Він був генеральним секретарем ООН з політичних питань з 2000 по 2005 рік.

До цього він був представником Словенії в ООН, головуючим у Раді Безпеки у серпні 1998 року і листопаді 1999 року.

Раніше повідомлялося, що на думку посла України в ООН, Володимира Єльченка, нинішній генеральний секретар ООН уникає вирішення українського питання і тому Україна зробить все можливе для того, щоб його наступник приділяв цьому питанню більше уваги.