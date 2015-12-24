У РФ розробляють новий зенітно-артилерійський комплекс

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на начальника військ ППО РФ Олександра Леонова.

«На зміну нашим комплексам «Тунгуска» та «Шилка» розробляється перспективний зенітний артилерійський комплекс в калібрі 57 мм», - сказав Леонов в ефірі телеканалу «Россия 24».

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Як повідомляв УНІАН, 26 листопада російські ЗМІ повідомили, що Росія розгорнула на території Сирії С-400.

Надсучасні ракетні системи С-400 (за класифікацією НАТО-SA-21 "Growler") мають максимальну дальність ураження 400 км і здатні збивати літак на висоті до 27 км – що більш ніж удвічі перевищує крейсерську висоту пасажирського авіалайнера.

Дальність ураження зенітно-ракетної системи покриває площу, яка охоплює більшу частину Сирії, Південну Туреччину, Кіпр, східне Середземномор'я, а також частину Ізраїлю.