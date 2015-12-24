У РФ розробляють новий зенітно-артилерійський комплекс
Новий зенітно-артилерійський комплекс зі знаряддям калібру 57 мм розробляється в Росії.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на начальника військ ППО РФ Олександра Леонова.
«На зміну нашим комплексам «Тунгуска» та «Шилка» розробляється перспективний зенітний артилерійський комплекс в калібрі 57 мм», - сказав Леонов в ефірі телеканалу «Россия 24».
Читайте такожРосія заявила про відкликання Іраном позову після поставки перших ЗРК С-300
Як повідомляв УНІАН, 26 листопада російські ЗМІ повідомили, що Росія розгорнула на території Сирії С-400.
Надсучасні ракетні системи С-400 (за класифікацією НАТО-SA-21 "Growler") мають максимальну дальність ураження 400 км і здатні збивати літак на висоті до 27 км – що більш ніж удвічі перевищує крейсерську висоту пасажирського авіалайнера.
Дальність ураження зенітно-ракетної системи покриває площу, яка охоплює більшу частину Сирії, Південну Туреччину, Кіпр, східне Середземномор'я, а також частину Ізраїлю.