Папа Римський закликав до солідарності з мігрантами

"Нехай Бог нагородить усіх тих, і людей, і держави, які працюють над наданням допомоги і приймають численних мігрантів і біженців", – сказав понтифік у традиційному Різдвяному зверненні.

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Під час свого традиційного звернення "Місту і світу" папа Франциск також висловив підтримку зусиллям ООН щодо завершення конфліктів у Сирії і Лівії. Він також вкотре закликав до миру на Близькому Сході, в Африці й інших регіонів, охоплених конфліктами.

Раніше цього тижня Міжнародна організація з міграції і агентство ООН у справах біженців повідомили, що понад мільйон біженців і мігрантів прибули до Європейського союзу цього року. За даними організацій, 3,6 тис. загинули або зникли.