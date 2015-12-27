Російський посланник по Сирії відвідав Ізраїль із секретною місією – ЗМІ

09:20, 27 грудня 2015
Світ
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Російські дипломати і співробітники спецслужб відвідали Ізраїль з секретною місією.

segodnya.co.il

Спеціальний посланник Росії по врегулюванню в Сирії Олександр Лаврентьєв відвідав Ізраїль з секретною місією, в ході якої обговорювалися деталі угоди про припинення війни в Сирії, йдеться в публікації газети Haaretz, повідомляє РБК з посиланням на телеканал I24news.

Відзначається, що російську делегацію прийняв радник прем'єр-міністра Ізраїлю з національної безпеки Йоссі Кохен, крім того, Лаврентьєв зустрівся з представниками МЗС та канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю, уточнює видання.

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Як розповів Haaretz високопоставлений ізраїльський чиновник, Тель-Авів вважає за необхідне, щоб російська сторона зробила все для запобігання передачі зброї з Сирії руху «Хезболла» в Лівані. Крім того, Ізраїль вважає, що врегулювання повинне включати положення про те, що Сирія має зробити неможливим використання своєї території для ударів по Ізраїлю.

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