Сирійська опозиція попередила про наслідки вбивства одного з їхніх лідерів

Координатор вищого комітету з переговорів сирійської опозиції Ріад Хіджаб заявив, що вбивство Захрана Аллуша, командира сирійської угруповання «Джейш аль-Іслам» («Армія ісламу»), є серйозною подією і позначиться на політичному процесі в Сирії, повідомляє Orient News.

За словами Хіджабу, удар по лідеру повстанців був націлений на вищий комітет з переговорів сирійської опозиції, який був створений на конференції в Ер-Ріяді, передає РБК.

Хіджаб не уточнив, до яких саме наслідків для процесу переговорів по сирійському врегулюванню може призвести вбивство Захрана Аллуша.

Разом з тим, як повідомляє агентство Reuters, після вбивства командира «Джейш аль-Іслам» був відкладений процес відступу з Дамаска понад 2 тис. бойовиків «Ісламського держави» і повстанських угруповань і членів їх сімей, який проходить під егідою ООН. Їм повинен був бути наданий безпечний коридор у напрямку до міста Ракка. Територію, на якій планувалося провести евакуацію, контролює «Джейш аль-Іслам».

Тепер же, як зазначає агентство з посиланням Сирійську обсерваторію з прав людини, процес евакуації бойовиків відкладено через проблеми із забезпеченням безпеки під час відступу.

Про загибель Аллуша в результаті авіаудару недалеко від Дамаска повідомило в п'ятницю, 25 грудня, Reuters з посиланням на сирійських повстанців. Пізніше його смерть підтвердили сирійські ЗМІ. 26 грудня стало відомо, що командиром «Джейш аль-Іслам» замість убитого Аллуша обраний Іссам Абу Хаммам аль-Бувейдані.

За словами повстанців, наліт на секретний штаб «Джейш аль-Іслам» був нанесений за участю російської авіації. У Міноборони Росії цю інформацію не коментували. Раніше Москва неодноразово відкидала звинувачення в тому, що російська авіація завдає ударів по опозиції в Сирії.

«Джейш аль-Іслам» є однією з найбільших сил в районі Дамаска: в групуванні є кільк тисяч бійців. Організація з осені 2013 року входить у широку ісламістську коаліцію «Ісламський фронт» («Джабхат аль-Ісламійя»), яка діє на півночі Сирії. У травні 2015 року Аллуш заявляв, що під його командуванням знаходиться 17 тис. осіб. За відомостями The Daily Mail, чисельність організації може досягати 25 тис. осіб, при цьому на озброєнні у неї є бронетехніка.