Прогноз Stratfor щодо політичної та економічної ситуації в світі: протистояння Туреччини з Росією неминуче

Застарілі геополітичні реалії та ціни на сировинні товари продовжать колапсувати, тому 2016 рік обіцяє бути тривожним у більшій частині світу, йдеться у прогнозі Stratfor.

Згідно з розрахунками аналітиків, Туреччина посилить свій вплив у регіоні, активізуючи військову акцію на півночі Сирії, а також намагаючись збільшити свою присутність на півночі Іраку. При цьому метою Анкари буде протистояння не тільки бойовикам «Ісламської держави», але і стримування сирійських курдів.

Stratfor приходить до висновку, що ці дії збільшать ризик протистояння Туреччини з Росією та Іраном, у чому РФ найменше зацікавлена, адже Анкара контролює підходи до Чорного і Середземного морів. Але цей сценарій неминучий. Крім того, у Stratfor попереджають, що залученість Росії в сирійський конфлікт, зростає, і це може призвести до «розповзання» її початкового завдання в регіоні та необхідності вирішувати дуже багато завдань одночасно. Росія буде намагатися залучити США до компромісу, щоб згладити західний вплив на пострадянському просторі. Сполучені Штати будуть готові вести переговори з тактичних питань, але не дадуть Москві можливості відігравати більш глобальні сценарії. Робота адміністрації США буде недостатньою для того, щоб зміцнити європейських союзників на лінії фронту з Росією.

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Незалежно від мотивів вторинних учасників, посилена військова кампанія проти "Ісламської держави", безумовно, зашкодить ядру войовничої групи. Тим не менш, "юний" халіфат не буде ліквідований в майбутньому році, прогнозує Stratfor. Відсутність надійних сухопутних військ буде перешкоджати анти-ІДІЛ кампанії. І чим слабкішими будуть ставати позиції "Ісламської держави", тим більш активно група та її філіали будуть намагатися проводити теракти за межами Близького Сходу, щоб зберегти свою актуальність. Це, в свою чергу, буде стимулювати конкуренцію серед інших терористичних джихад угруповань - типу Аль-Каїди на Аравійському півострові, в країнах Магрібу, Західної Африки та Південної Азії, які також будуть намагатися йти в ногу.

Загроза джихаду, зазначають у Stratfor, буде живити ісламофобію на Заході й каталізує фрагментацію Європи. Прикордонний контроль для збереження національної самобутності нівелює принцип ЄС, який стверджує вільне пересування людей. Закриті кордони створять пастку для мігрантів в країнах Західних Балкан, де вже рясніють етнічна та релігійна напруженість. Але провідна роль у Європі в 2016 році буде відведена Франції та Німеччині, двом стовпам Європейського Союзу. В обох країнах, які готуються до виборів 2017 року, все сильніше набирає обертів націоналістичний та євроскептичний напрямок. З часом Німеччина стане набагато менш компромісною в питаннях інтеграції в ЄС.

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Подальше пом'якшення грошово-кредитної політики і черговий рік низьких цін на нафту будуть мати паліативний ефект на внутрішні тертя в Європі, тоді як глобальні товарні ринки продовжать страждати, йдеться в аналізі Stratfor. Вихід іранської нафти на ринок у першій половині року компенсує падіння виробництва в США. Незалежно від цього, Саудівська Аравія, як і раніше готова брати на себе ще більше боргових зобов'язань і відстрочувати розробку запасів, щоб впоратися з низькими цінами на нафту.

Китай також не надасть підтримку цінам на сировинні товари. Зростання споживання продовжить слабшати, в той час як Пекін буде намагатися проводити реформи на тлі зростання інакомислення в лавах Партійної еліти. Навіть Пекін зіштовхується із загрозою партійної роздробленості, він все ще буде володіти достатньою економічною вагою для стимулювання держав Південно-Східної Азії врівноважити зростаючу присутність США в регіоні.

Низькі ціни на сировинні товари і підвищення процентних ставок у США, які впливають на національні валюти, обіцяють ще один важкий рік для більшої частини Латинської Америки, прогнозують у Stratfor. Загроза імпічменту нависне над президентом Бразилії Ділмою Руссефф і погіршить інвестиційний клімат в країні в короткостроковій перспективі. Аргентина має шанс здобути президента, орієнтованого на реформи, але його ресурси дуже обмежені. Єдина соціалістична партія Венесуели, в кінцевому рахунку, розколеться під зростаючим політичним та економічним тиском, країна ризикує оголосити дефолт за зовнішнім боргом в наступному році.

Беручи до уваги визначальні події 2016 року, Stratfor висловлює зростаюче побоювання, що 2017 рік буде характеризуватися глобальним безладом, який посилиться ще більше. Важливо усвідомлювати, що всі перераховані тенденції пов'язані, адже протистояння США-Росія, зростаючий націоналізм в Європі, повторний вихід на світову арену Туреччини та інші геополітичні течії взаємодіють і доповнюють один одного, - підсумовує Stratfor.