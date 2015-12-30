При обстрілі туристів біля стародавньої фортеці у Дагестані одна людина загинула, 12 поранено

Як повідомляє РИА "Новости" одна людина загинула, ще 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Джерело агентства в правоохоронних органах розповіло, що напад стався ввечері 29 грудня. За його словами, невідомі з боку лісу відкрили стрілянину по відвідувачах фортеці, які піднялися на майданчик, щоб подивитися на нічний Дербент. Він додав, що на місці події знайдені 67 гільз різного калібру.

В результаті 12 осіб отримали вогнепальні поранення і були госпіталізовані, один з них у лікарні помер. Уточнюється, що загиблий був прикордонником. Серед групи відвідувачів фортеці були двоє військовослужбовців прикордонної служби. Республіканське Міністерство охорони здоров'я повідомило, що четверо постраждалих перебувають у важкому стані. Ще шість осіб - у стані середньої тяжкості, один постраждалий був прооперований.

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Всі постраждалі перебувають у Центральній міській лікарні Дербента, їм надається вся необхідна допомога. Також з Махачкали в Дербент вирушила додаткова бригада фахівців.