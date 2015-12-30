Turkish Airlines скасувала 142 рейси на 30 і 31 грудня через сніг
13:10, 30 грудня 2015Світ
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У зв'язку з очікуванням сильного снігопаду в Стамбулі авіакомпанія Turkish Airlines скасувала 142 рейси, які були заплановані на 30 і 31 грудня.
Також авіакомпанія скасувала низку внтурненних рейсів / haber3.com
Про це повідомляє Hurriyet з посиланням на прес-службу компанії. "Шановні пасажири, за прогнозами в Стамбулі 30-31 грудня очікується сильний снігопад. Тому в міжнародному аеропорту ім. Ататюрка і аеропорту ім. Сабіхи Гекчен буде скасовано низку рейсів", – йдеться в повідомленні компанії.
Серед скасованих - рейси в Мілан, Баку, Болонью, Гамбург, Мюнхен, Брюссель, Осло, Тегеран, Кабул, Басру, Тбілісі, Софію та інші європейські міста. Також авіакомпанія скасувала низку внутрішніх рейсів.
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