Turkish Airlines скасувала 142 рейси на 30 і 31 грудня через сніг

Про це повідомляє Hurriyet з посиланням на прес-службу компанії. "Шановні пасажири, за прогнозами в Стамбулі 30-31 грудня очікується сильний снігопад. Тому в міжнародному аеропорту ім. Ататюрка і аеропорту ім. Сабіхи Гекчен буде скасовано низку рейсів", – йдеться в повідомленні компанії.

Серед скасованих - рейси в Мілан, Баку, Болонью, Гамбург, Мюнхен, Брюссель, Осло, Тегеран, Кабул, Басру, Тбілісі, Софію та інші європейські міста. Також авіакомпанія скасувала низку внутрішніх рейсів.