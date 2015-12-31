У Дубаї горить хмарочос поруч з найвищою вежею у світі (відео)
21:08, 31 грудня 2015Світ
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У дубайському готелі Address Downtown Hotel спалахнула пожежа. Про причини пожежі, що охопила хмарочос майже цілком, поки нічого не відомо.
Вогнем охоплені десятки поверхів / twitter.com/sonalsayani
Про це повідомляє Російська служба BBC.
Готель добре видно з однієї з площ міста. Соцмережі заповнені фото та відео з місця подій. На місці працюють пожежники.
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Очевидці повідомляють про палаючі уламки, що падають на прилеглі до готелю вулиці і сусідні будівлі. Готель розташовується поблизу від місця, де через дві години має розпочатися масштабний новорічний феєрверк.
Очевидці повідомляють про палаючі уламки / twitter.com/khaleejtimes
Про жертви і постраждалих поки не повідомляється.
Дивіться пряму трансляцію: https://www.periscope.tv/w/1ynJOvWnQwnGR?mode=couch&lang=ru
Fire at The Address hotel Downtown Dubai (Video by KT surfer Deepak Bulchandani) pic.twitter.com/2zDhcPH1h3
— Khaleej Times (@khaleejtimes) December 31, 2015
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