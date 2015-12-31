У Дубаї горить хмарочос поруч з найвищою вежею у світі (відео)

Про це повідомляє Російська служба BBC.

Готель добре видно з однієї з площ міста. Соцмережі заповнені фото та відео з місця подій. На місці працюють пожежники.

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Очевидці повідомляють про палаючі уламки, що падають на прилеглі до готелю вулиці і сусідні будівлі. Готель розташовується поблизу від місця, де через дві години має розпочатися масштабний новорічний феєрверк.

Про жертви і постраждалих поки не повідомляється.

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