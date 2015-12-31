Унаслідок тисняви під час евакуації з охопленого вогнем готелю в Дубаї загинула одна людина
22:27, 31 грудня 2015Світ
1831 0
Одна людина загинула внаслідок тисняви при евакуації з охопленого вогнем готелю-хмарочосу у Дубаї.
Очевидці повідомляють про уламки / twitter.com/khaleejtimes
Наголошується, що при евакуації легкі травми отримали 14 людей, передає РІА Новости з посиланням на "Аль-Арабія".
Крім того, деякі місцеві ЗМІ повідомляють про 16 постраждалих.
Читайте такожУ Дубаї горить хмарочос поруч з найвищою вежею у світі (наживо)
Раніше УНІАН повідомляв, що в дубайському готелі Address Downtown Hotel спалахнула пожежа. Про причини пожежі, що охопила хмарочос, майже цілком, поки нічого не відомо.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter