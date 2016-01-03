В Афганістані розбився військовий вертоліт Мі-17, троє загиблих

Це сталося у провінції Лоґар на південь від столиці Кабула, повідомляє Радіо Свобода.

Як заявив речник Міністерства оборони Афганістану Давлат Вазірі, вертоліт Мі-17 російського виробництва зазнав аварії через технічні проблеми.

Багатоцільові вертольоти Мі-17, що використовуються і як військово-транспортні, і зі встановленим озброєнням як бойові, закупив для Афганістану уряд США. Вертольоти з Росії після надходження йшли на модернізацію зі встановленням західного обладнання, після чого передавалися силовим структурам Афганістану.

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За повідомленнями, для Афганістану обрали російський вертоліт, а не американський Chinook, бо афганські військові вже раніше мали досвід його обслуговування й польотів на ньому, і російські вертольоти більш придатні для використання в умовах віддалених високогірних регіонів Афганістану.

США ще наприкінці 2013 року скасували плани продовжити закупки цих вертольотів. Їхнє постачання для Афганістану не потрапило під американські санкції через агресію Росії проти України і було завершене в листопаді 2014 року.