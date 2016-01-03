ІДІЛ опублікувала відео зі стратою "британських шпигунів" та посланням Кемерону

Також у відеозаписі терористи кажуть, що це послання Девіду Камерону, прем'єр-міністру Великобританії, передає газета The Independent.

На відео можна побачити, за даними видання, п'ятьох катів, перед якими стоять на колінах люди у помаранчевих комбінезонах, обвинувачені в шпигунстві на користь Британії.

Крім того, на записі бойовик з британським акцентом стверджує, що жертви були кинуті британським урядом.

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Виступаючи на камеру, бойовик у масці заявив, що це повідомлення для Девіда Кемерона, якого він називає "ідіотом" і "рабом у Білому домі".

Звертаючись до "народу Британії", терорист каже, що одного разу "вторгнеться у ваші землі, де буде шаріат".

Нагадаємо, раніше терористична організація "Ісламська держава" опублікувала відеозапис вбивства людини, яка називає себе агентом Федеральної служби безпеки Росії.