ІДІЛ опублікувала відео зі стратою "британських шпигунів" та посланням Кемерону

17:32, 03 січня 2016
Світ
2597 0

Бойовики ІДІЛ випустили нове відео, на якому показали страту п'яти "британських шпигунів".

REUTERS

Також у відеозаписі терористи кажуть, що це послання Девіду Камерону, прем'єр-міністру Великобританії, передає газета The Independent.

На відео можна побачити, за даними видання, п'ятьох катів, перед якими стоять на колінах люди у помаранчевих комбінезонах, обвинувачені в шпигунстві на користь Британії.

Крім того, на записі бойовик з британським акцентом стверджує, що жертви були кинуті британським урядом.

Читайте такожКоаліція на чолі з США знищила причетного до паризьких терактів лідера ІДІЛ - Reuters

Виступаючи на камеру, бойовик у масці заявив, що це повідомлення для Девіда Кемерона, якого він називає "ідіотом" і "рабом у Білому домі".

Звертаючись до "народу Британії", терорист каже, що одного разу "вторгнеться у ваші землі, де буде шаріат".

Нагадаємо, раніше терористична організація "Ісламська держава" опублікувала відеозапис вбивства людини, яка називає себе агентом Федеральної служби безпеки Росії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter