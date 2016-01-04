В Обами відреагували на розрив відносин між Саудівською Аравією та Іраном
Сполучені Штати закликали лідерів Саудівської Аравії та Ірану вжити "рішучих заходів" щодо зниження напруженості.
Про це заявив офіційний представник адміністрації президента США Барака Обами, передає Reuters.
"Ми вважаємо, що дипломатична робота і прямі переговори залишаються важливими для подолання розбіжностей і ми будемо продовжувати закликати лідерів у регіоні до рішучих заходів, щоб заспокоїти напруженість", - зазначили в Обами.
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Нагадаємо, вчора Саудівська Аравія заявила про розрив дипломатичних відносин з Іраном на тлі конфлікту, який розгортається через страту шиїтського проповідника.
2 січня влада Саудівської Аравії повідомила про страту 47 осіб, в тому числі шиїтського богослова Німра аль-Німра, одного з лідерів місцевої шиїтської громади.
У зв'язку зі стратою проповідника у багатьох країнах регіону (Бахрейні, Ірані і в самій Саудівській Аравії) пройшли акції протесту.