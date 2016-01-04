В Обами відреагували на розрив відносин між Саудівською Аравією та Іраном

Про це заявив офіційний представник адміністрації президента США Барака Обами, передає Reuters.

"Ми вважаємо, що дипломатична робота і прямі переговори залишаються важливими для подолання розбіжностей і ми будемо продовжувати закликати лідерів у регіоні до рішучих заходів, щоб заспокоїти напруженість", - зазначили в Обами.

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Нагадаємо, вчора Саудівська Аравія заявила про розрив дипломатичних відносин з Іраном на тлі конфлікту, який розгортається через страту шиїтського проповідника.

2 січня влада Саудівської Аравії повідомила про страту 47 осіб, в тому числі шиїтського богослова Німра аль-Німра, одного з лідерів місцевої шиїтської громади.

У зв'язку зі стратою проповідника у багатьох країнах регіону (Бахрейні, Ірані і в самій Саудівській Аравії) пройшли акції протесту.