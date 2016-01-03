Протести через страту шиїтського проповідника: Саудівська Аравія направила сотні БТР на схід країни

Про це повідомляє DW з посиланням на іранський англомовний інформаційний телеканал Press TV.

У свою чергу британська газета The Independent повідомила, що низка броньованих машин вже в'їхала до меж міста. Сили безпеки в тих районах країни, де високий відсоток шиїтського населення, також приведені в стан підвищеної бойової готовності. Водночас, за даними видання, багато поліцейських відділків і постів безпеки закриті, оскільки влада побоюється провокацій і нападів на них з боку представників шиїтської громади.

Читайте такожУ Саудівській Аравії протестують через страту шиїтського проповідника

Раніше УНІАН повідомляв, що жителі Саудівської Аравії вийшли на масові протести після страти шиїтського проповідника Німра Бакр аль-Німра, яка сталася цієї суботи.

Сьогодні міністерство внутрішніх справ Саудівської Аравії заявило про страту 47 осіб, визнаних винними у змові та здійсненні терактів, спрямованих проти цивільних осіб і сил безпеки. Серед них був шиїтський священнослужитель Німр Аль-Німр.