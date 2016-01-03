Розвідка: Росія планує перекинути до Сирії засоби ППО, боєприпаси до них та радіолокаційну станцію

Про це повідомили у прес-службі Головного управління розвідки при Міноборони країни.

"За наявними даними, найближчим часом на авіабазу Хмеймім військово-транспортною авіацією заплановано перекинути радіолокаційну станцію, додаткові засоби протиповітряної оборони та боєприпаси до них", - йдеться у повідомленні розвідки.

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Крім того, триває розширення системи базування та масштабів застосування російських військ у Сирії.

Раніше розвідка повідомляла, що у рамках нарощування угруповання ЗС РФ у Сирії заплановано перекидання повітряним транспортом особового складу підрозділів 4 танкової дивізії (Наро-Фомінськ) 1 танкової армії Західного військового округу.