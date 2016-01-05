Кількість загиблих біженців біля узбережжя Туреччини перевищує 35 осіб

Представники берегової охорони повідомляють, що 29 тіл було знайдено турецькими поліцейськими на узбережжі провінції Балікешір. Про це повідомляє dw з посиланням на АFP.

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Ще семеро загиблих виявлено безпосередньо в Егейському морі. Серед жертв - кілька дітей. Інформагенція Dogan повідомляє, що човен з 22 біженцями на борту потрапив у зону сильних вітрів та перевернувся. Попри зусилля турецьких рятувальників більшість пасажирів загинула. На фотографіях, поширених інформагенцією, видно тіла дітей у рятувальних жилетах. Також відомо про аварію ще одного переповненого човна з 58 біженцями на борту, частина з яких загинула, тоді як частину пасажирів усе ж вдалося врятувати. Скільки всього човнів із біженцями зазнали аварій у вівторок, достеменно поки що невідомо.

Як повідомляється, біженці з Сирії, Іраку та інших країн продовжують через Туреччину діставатись Європи. За даними берегової охорони Греції, тільки у вівторок до портового міста Пірей з островів Хіос та Лесбос потрапило близько двох з половиною тисяч біженців. Днем раніше було зареєстровано 1880 мігрантів. Згідно з повідомленням Міжнародної організації з міграції, 2015 року під час спроби потрапити до ЄС Егейським морем загинули майже 700 людей.