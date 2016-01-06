Саудівська Аравія: Погіршення відносин з Іраном не вплине на мирні переговори щодо Сирії

Про це заявив міністр закордонних справ королівства Адель аль-Джубейр у вівторок, 5 січня, передає Deutsche Welle. Черговий раунд мирних переговорів має відбутися до кінця січня.

"Останнє напруження (у відносинах між Ер-Ріядом та Тегераном - ред.) негативно вплинуло на регіон, але не торкнеться … спільних намагань ООН та міжнародної спільноти досягнути згоди щодо політичного рішення (щодо Сирії - ред.) у Женеві найближчим часом", - передає його слова інформагентство Reuters. Цитата пролунала після зустрічі аль-Джубейра зі спецпредставником ООН з Сирії Стафафном де Містурою.

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Як відомо, Ер-Ріяд та Тегеран, які підтримують різні сторони в сирійському конфлікті, залучені до пошуку спільного дипломатичного рішення з метою його розв’язання. Наразі існує побоювання, що цей процес порушиться через нинішнє погіршення відносин між країнами та негативно вплине на ті домовленості, які на даному етапі вже вдалося досягнути.

Новий раунд переговорів з мирного врегулювання в Сирії, як очікується, повинен розпочатися 25 січня в Женеві.

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Раніше повідомлялося, що спеціальний представник ООН після візиту в Саудівську Аравію впродовж тижня ще має намір відвідати Іран.