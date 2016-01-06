Посилення контролю за зброєю в США: республіканці оскаржать у суді рішення Обами
12:32, 06 січня 2016Світ
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Президент США пропонує посилити перевірку продавців зброї, а також поліпшити психіатричну допомогу в країні і вдосконалити безпеку зброї.
REUTERS
Представники Республіканської партії США засудили заходи президента Барака Обами, які посилюють контроль за зброєю.
Спікер Палати представників Пол Раян сказав, що рішення президента "підриває свободу", і його оскаржать у суді, повідомляє BBC Україна.
Претендент у кандидати в президенти Дональд Трамп заявив, що у разі обрання скасує нововведення Обами.
Обама пропонує посилити перевірку продавців зброї, а також поліпшити психіатричну допомогу в країні та вдосконалити безпечність зброї. Більшість з цих заходів президент може реалізувати без схвалення Конгресу.
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