У Парижі поліція застрелила чоловіка, який увірвався до відділку у фальшивому "поясі шахіда"

15:10, 07 січня 2016
Світ
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При цьому він кричав "Аллах Акбар".

Reuters

Чоловік, що був застрелений при спробі вдертися до паризького поліцейського відділку, був одягнений у муляж "пояса смертника". Про це з посиланням на джерела в місцевій поліції повідомляє Reuters.

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"На ньому дійсно був пояс, але він виявився муляжем. Це підтвердили сапери", - розповів співрозмовник видання.

Раніше представник Міністерства внутрішніх справ Франції повідомив, що до поліцейського відділку забіг чоловік у "поясі смертника", який кричав "Аллах Акбар".

Інцидент стався одразу після того, як на іншому кінці Парижа президент Франсуа Олланд виголосив промову перед правоохоронцями і нагадав про розстріл редакції сатиричного журналу Charlie Hebdo.

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