Брюссель виділить мільярд євро на проекти в 27 країнах на кордоні ЄС, серед яких і Україна

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на офіційний прес-реліз Єврокомісії в четвер, 7 січня.

У повідомленні зазначається, що проекти фінансуватимуться зокрема й в Україні. До списку країн, у яких ЄС має намір запустити ці програми, загалом увійшло 27 країн, серед яких 14 членів Євросоюзу та 13 держав-сусідок. Причому йдеться не лише про країни, які мають сухопутний кордон з членами Євросоюзу, але й про країни Північної Африки та Близького Сходу, з якими ЄС межує морем. Для кожної з них Єврокомісія визначила чотири пріоритетні сфери. Серед них зокрема культура, захист довкілля, боротьба з бідністю, освіта тощо.

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Серед програм, які фінансуватимуть за рахунок ЄС, зокрема й українсько-румунський проект Clean River ("чиста річка"), покликаний зберегти екологічну ситуацію в річковому басейні Дунаю шляхом посилення транскордонної кооперації щодо запобігання катастроф, спровокованих людиною. Сума фінансування проекту - 3,8 мільйона євро.

"Транскордонне співробітництво - ключовий процес, який допоможе запобігти утворенню нових ліній поділу. Нові проекти сприятимуть інтегрованості та послідовності розвитку у регіонах, з якими межує ЄС, та гармонійній кооперації на зовнішніх кордонах ЄС", - зазначив єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Йоганнес Ган.