У паризькому аеропорту "Орлі" в шасі літака знайшли тіло людини

Як пише у вівторок, 12 січня, Лента.ру з посиланням на Expatica France, труп знайшли у понеділок, 11 січня, під час проведення робіт з технічного обслуговування Boeing 777 в паризькому аеропорту "Орлі".

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Як зазначається, лайнер прибув в столицю Франції з бразильського міста Сан-Паулу. Тіло відправлено в Інститут судової медицини в Парижі, де буде встановлено особу і громадянство загиблого.

Інші подробиці інциденту не уточнюються.