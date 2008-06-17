У Польщі кажуть, що вступити до НАТО легше, ніж до ЄС

Польща сприятиме наданню Україні асоційованого членства в Європейському Союзі вже найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав під час першого засідання Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки, Сейму і Сенату Республіки Польща, що проходить у Києві, Маршалок Сенату Польщі Богдар БОРУСЕВИЧ.

Він зазначив, що в межах Парламентської асамблеї Литва і Польща, які входять до ЄС і НАТО, допомагатимуть Україні в інтеграції до цих структур.

За його словами, вступити в НАТО простіше, «якщо є така воля», а ЄС вимагає значно більших зусиль.

Він наголосив, що Польща і Литва готові поділитися своїм досвідом на цьому шляху. «Ми будемо ініціювати розширення і зміцнення східного виміру політики Європейського Союзу», - пообіцяв Маршалок Сенату Польщі.

Також під час Міжпарламентської асамблеї і голова Сейму Литовської Республіки Чесловас ЮРШЕНАС та Б.БОРУСЕВИЧ наголосили на необхідності долучити до Міжпарламентської асамблеї Білорусь, щоб сприяти розвитку демократії в цій країні. Зокрема, Ч.ЮРШЕНАС зазначив, що було б доцільно подумати «про майбутню чотиристоронню асамблею України, Польщі, Литви та Білорусі». Він також зазначив, що було б доцільно домовитись про спільні дії в рамках спостерігачів під час парламентських виборів в Білорусі.