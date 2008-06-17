Газпром закріпився на Африканському континенті

У столиці Алжирської Народної Демократичної Республіки сьогодні відбулася урочиста церемонія відкриття офіційного Представництва ВАТ «Газпром» - першого в арабському світі і на Африканському континенті.

Про це УНІАН повідомили в представництві «Газпрому» в Європі - компанії GPlus Europe.

Представництво наділене повноваженнями для встановлення і підтримки безперервних робочих контактів з Алжирською державною нафтогазовою корпорацією (АДНК) «Сонатрак» з усіх напрямів можливої співпраці.

Заступник голови Правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ, який виступив на церемонії, відзначив, що ця подія «відображає наш інтерес до налагодження довготривалої, рівноправної і взаємовигідної співпраці з одним з провідних світових гравців на ринку вуглеводнів і найбільшою енергетичною компанією Африки - АДНК «Сонатрак» - із широкого кола напрямів і конкретних проектів. Крім того, це відповідає й цілям зовнішньоекономічної стратегії ВАТ «Газпром», сприяючи розвиткові Товариства як глобальної енергетичної компанії».

***Доведені запаси природного газу Алжиру становлять 4,55 трлн. куб.м (друге місце в Африці після Нігерії - 5 трлн. куб. м). Основна частина запасів природного газу зосереджена в центральній і східній частинах країни.

Доведені запаси нафти країни становлять 1,5 млрд. тонн (третє місце в Африці після Лівії і Нігерії). В енергобалансі Алжиру природний газ займає 62,5%, нафта - 34,5%, вугілля - 2,5%, гідроенергетика - 0,5%.

Алжирська державна нафтогазова корпорація «Сонатрак» займається розвідкою, транспортуванням і маркетингом нафти і природного газу, контролює основні обсяги видобутку газу і його оптовий продаж.