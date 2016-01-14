У Німеччині може відбутися серія терактів за паризьким сценарієм - Bild
Найбільшу небезпеку, згідно з МВС, становлять 300 громадян Німеччини, які повернулися з Сирії, де брали участь в бойових діях на боці ІДІЛ.
Існує велика вірогідність того, що в Німеччині можуть відбутися теракти на зразок тих, які сталися в Парижі 13 листопада.
Про це повідомляє Bild з посиланням на таємну доповідь МВС країни, передає Європейська правда.
Як зазначає видання, в тексті документу підкреслюється, що Німеччина стала "ціллю для насильства, мотивованого джихадистськими поглядами".
"Воно може проявити себе в будь-який час у вигляді атак проти державних та громадських закладів, держслужбовців та цивільних осіб", - йдеться в доповіді.
Зокрема в документі йде мова про можливість атак подібних на ті, що сталися в Парижі.
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"Вони можуть тривати декілька днів, з використання вогнепальної зброї та бомб", - говориться в доповіді.
Найбільшу небезпеку, згідно з МВС, становлять 300 громадян Німеччини, які повернулися з Сирії, де брали участь в бойових діях на боці ІДІЛ.
Нагадаємо, 13 листопада 2015 року у Парижі було скоєно серію терактів, які забрали життя 130 людей.
Як зʼясувало слідство, люди, причетні до організації терактів, проживали не тільки на території Франції, але й Бельгії.