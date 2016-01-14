У справі про вибух у центрі Стамбула арештовано вже 7 осіб

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Ефкан Ала, повідомляє Бі-бі-сі. Виступаючи на конференції, Ефкан Ала також зазначив, що боротьба з тероризмом в найближчому майбутньому стане головною проблемою людства.

Читайте такожЗМІ: теракт у центрі Стамбула здійснив біженець із Саудівської Аравії

Раніше прем'єр-міністр Туреччини Ахмед Давутоглу повідомляв про чотирьох арештованих у справі про вибух.

Турецькі спецслужби підтвердили, що теракт влаштувало угруповання, пов'язане з "Ісламським державою".

Жертвами потужного вибуху на площі Султанахмет у Стамбулі стали 11 людей, ще 15 людей отримали поранення. Шестеро постраждалих залишаються в лікарні.

За останніми даними, вибух влаштував смертник, який прибув з Сирії під виглядом біженця. Проте ЗМІ повідомили, що смертник міг бути громадянином Саудівської Аравії.