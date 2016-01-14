Більшість мігрантів з України хотіла б назавжди залишитися у Чехії - опитування

Про це повідомляє "Радіо Прага".

Серед головних причин бажання залишитися в країні мігранти називають безпеку, високий рівень здоров'я та можливість заробляти.

При цьому більша частина іноземців вважає, що відчуває певний тиск, що змушує їх пристосовуватися до місцевого способу життя.

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Основними перешкодами при інтеграції в чеське суспільство вони вважають незнання мови або наявність у них акценту, а також досить прохолодне ставлення чехів до іноземців.

Такі дані на основі опитування наводить Дослідний інститут праці та соціальних питань. Для проведеного аналізу вчені зосередилися на мігрантах з трьох країн - В'єтнаму, України і Росії, які проживають в декількох великих містах.

При цьому бажаючі отримати притулок в число респондентів не включалися. З 741 іноземця бажання залишитися назавжди в Чехії висловили 76% в'єтнамців, 62% українців і 53% росіян. Повернутися на батьківщину планує кожен восьмий в'єтнамець, 20% українців, 25% росіян.

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Залишитися воліють переважно люди, які перебувають у шлюбі і мають середню освіту. 52% українців і росіян і 33% в'єтнамців повідомили, що «дуже добре розуміють розмовну чеську мову». Що абсолютно вільно говорять по-чеськи вважає третина росіян і українців, і 37% в'єтнамців. В дуже поганому володінні мовою зізналися 22% українців, 18% росіян і 35% в'єтнамців.