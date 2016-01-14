Після серії сьогоднішніх терактів у центрі Джакарти пролунали нові вибухи - Reuters
16:31, 14 січня 2016Світ
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Після серії кривавих терактів, організованих сьогодні смертниками у центрі Джакарти, у місті пролунали нові вибухи.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.
"Нові вибухи чути в центрі Джакарти", - зазначається у повідомленні.
BREAKING: New explosions heard in central Jakarta: Kompas TV
— Reuters Top News (@Reuters) January 14, 2016
Як повідомляв УНІАН, сьогодні внаслідок серії вибухів у Джакарті загинули, за останніми даними, 17 людей.
За даними Reuters, один вибух стався поряд з великим торговим центром. Associated Press зазначало, що один з них стався навпроти торгового центру, в районі також розташовані фешенебельні готелі, посольства і офісні будівлі.
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