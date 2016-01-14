Після серії сьогоднішніх терактів у центрі Джакарти пролунали нові вибухи - Reuters

16:31, 14 січня 2016
Світ
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Після серії кривавих терактів, організованих сьогодні смертниками у центрі Джакарти, у місті пролунали нові вибухи.

REUTERS

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

"Нові вибухи чути в центрі Джакарти", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні внаслідок серії вибухів у Джакарті загинули, за останніми даними, 17 людей.

За даними Reuters, один вибух стався поряд з великим торговим центром. Associated Press зазначало, що один з них стався навпроти торгового центру, в районі також розташовані фешенебельні готелі, посольства і офісні будівлі.

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