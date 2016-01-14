ЗМІ: затриманий у Туреччині громадянин РФ керував каналом переправлення людей в "Ісламську державу"

У тому числі Сулейменов планував переправити двох затриманих разом з ним громадян Росії, повідомило джерело агентства РИА Новости в турецьких силових відомствах.

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"За підтвердженими даними, він брав участь у діяльності терористичних організацій, що входять до ІДІЛ, організовував і керував роботою стійкого каналу переправлення людей з території РФ в ІДІЛ. Саме він організував виїзд в близькосхідні країни затриманих в Туреччині одночасно з ним громадян РФ Руслана Хайбуллова і Камалудіна Бабаєва", - повідомило джерело агентства.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня вранці в центрі Стамбула біля площі Султанахмет прогримів потужний вибух. За офіційними даними, загинули 11 осіб, 15 осіб були поранені. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що вибуховий пристрій привів в дію терорист-смертник.