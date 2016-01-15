У Сомалі бойовики "Аш-Шабаб" вбили 50 кенійських солдатів, напавши на їхню базу
09:43, 15 січня 2016Світ
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В результаті нападу бойовиків на військову базу в Сомалі вбито 50 кенійських солдатів.
REUTERS
Про це повідомило агентство ТАСС за інформацією Сіньхуа.
За словами військових, перестрілка з екстремістами триває.
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Раніше стало відомо, що бойовики ісламістського угрупування "Аш-Шабаб" рано вранці напали на базу миротворців Африканського союзу в Кіо-Кадо, за 550 км від сомалійської столиці Могадішо.
Як уточнювало агентство Reuters, у ворота бази врізався замінований автомобіль, після чого ісламісти увірвалися на територію комплексу.
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