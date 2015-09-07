Путін перевів у повну бойову готовність Центральний військовий округ РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив міністр оборони Росії Сергій Шойгу на нараді з керівним складом Міноборони РФ у Національному центрі управління оборони.

«Згідно з його розпорядженням війська округу, частина сил авіації інших військових округів, повітряно-десантних військ і військово-транспортної авіації з 9.30 мск приводяться у бойову готовність «повна», - сказав Шойгу.

За його словами, Путін поставив завдання провести раптову перевірку Центрального військового округу.

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Шойгу заявив, що протягом першої доби необхідно перевірити тимчасові нормативи і здатність військ виконувати заходи встановленого ступеня бойової готовності, а в подальшому вивести загальновійськові з'єднання і військові частини на полігони і в навчальні райони, де підготувати їх до виконання завдань за начанням.

«Ми повинні оцінити можливості повітряно-десантних військ щодо перекидання їх на великі відстані та їх готовність до десантування на незнайомі полігони», - сказав Шойгу.

Він також повідомив, що Міноборони спільно з Головним управлінням спеціальних програм доручено здійснити перевірку МОЗ, Мінсільгоспу, Мінпромторгу, Федерального медико-біологічного агентства, Росрибальства і Росрезерву, а також адміністрацій Башкортостану, Новосибірської, Самарської та Челябінської областей з питань їх готовності до виконання завдань в умовах воєнного часу.

«Необхідно спільно з федеральними органами виконавчої влади відпрацювати питання міжвідомчого планування, організації взаємодії, практичного виконання мобілізаційних завдань і завдань територіальної оборони», - сказав Шойгу.

Перевірка триватиме з 7 по 12 вересня.