СОТ може домовитися з Росією вже цього року

СОТ може домовитися з Росією про її вступ до цієї організації вже цього року.

Цього не виключив комісар Євросоюзу у зовнішній торгівлі Пітер Мандельсон, який проведе в Москві низку переговорів з питань своєї компетенції.

Всі питання можуть бути вирішені до кінця року, - вважає єврокомісар, заяву якого цитує Рейтер. Ці терміни здаються цілком реальними і російській стороні. При цьому Мандельсон висловив жаль з приводу заборони російських властей на ввезення в країну деяких видів тваринницької продукції з країн ЄС. Эхо Москвынагадує, що питання держпідтримки сільського господарства в Росії залишається головним каменем спотикання на шляху вступу до СОТ. Тим часом, за інформацією газети «Коммерсант», на переговорах щодо приєднання до організації з`явилися чергові проблеми. Німеччина поставила питання про статус «Газпрому» як державної торгової організації, торгова політика якої є предметом регулювання СОТ. Зокрема, на думку Берліна, предметом переговорів повинні стати ціноутворення, субсидування і експортні мита. Крім того, Європа стурбована російським законом, який обмежив іноземні інвестиції в стратегічні галузі

У ситуації, коли політичного рішення про остаточну підтримку приєднання Росії до СОТ немає більшості країн-парламентерів, - відзначає видання, - «нафтогазова» дискусія може стати основою цього етапу переговорів.