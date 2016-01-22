Росія збирається будувати авіабазу в Сирії на кордоні з Туреччиною - Fox News
Росія готується до будівництва нової авіабази в Сирії на кордоні з Туреччиною.
Підрозділ російських військових, а також інженери були помічені поблизу закинутого аеродрому неподалік міста Ель-Камишли на північному сході Сирії. Про це з посиланням на високопоставленого американського чиновника повідомляє Fox News.
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Місто Ель-Камишли, в якому виявлено присутність російських військових є рідним для сирійських курдів, а сам аеропорт контролюють війська Асада.
"Це черговий приклад протистояння Росії з Туреччиною", - зазначає американський чиновник.
У Пентагоні вважають, що РФ має намір побудувати тут авіабазу, аналогічну тій, яку у вересні облаштували в Латакії. У США стурбовані тим, що поява нової бази та військового контингенту РФ на кордоні з Туреччиною може знову дестабілізувати ситуацію в регіоні після інциденту зі збитим російським Су-24.
В даний час військових літаків РФ на аеродромі немає, але у Пентагоні вважають, що і поява - питання часу.
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