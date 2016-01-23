Дію прикордонного контролю в Шенгенській зоні планується подовжити до кінця 2016 року - ЗМІ

Як передає Deutsce Wellе, зокрема це може стосуватися Німеччини, Австрії, Бельгії, Швеції і Данії. Кроки для подовження контролю можуть бути узгоджені міністрами внутрішніх справ країн-членів ЄС на їхній неформальній зустрічі у Амстердамі 25 січня, повідомляє газета Welt am Sonntag з посиланням на високопоставлених дипломатів Євросоюзу.

Читайте такожАвстрія тимчасово припиняє дію Шенгенської угоди«Німеччина може подовжити обмежувальні заходи ще на півтора року. Однак, за нинішніми правилами Шенгенського кодексу, прикордонний контроль не може тривати довше травня 2016 року. Тож необхідні кроки для подовження контролю планують узгодити вже в понеділок, 25 січня, на неформальній зустрічі міністрів внутрішніх справ країн-членів ЄС у Амстердамі», - йдеться у повідомленні.

Водночас віце-канцлер Німеччини Зіґмар Ґабріель застеріг від закриття кордонів і закликав до більш ефективного захисту зовнішніх кордонів.

"Я сподіваюся, що всі в Європі знають, що закриття власних кордонів є наступним кроком, коли в довгостроковій перспективі залишаються не закритими зовнішні кордони", - сказав Ґабріель.

А от міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр, зазначає видання, дотримується протилежної точки зору. На його думку, дія посиленого контролю повинна бути подовжена.

Як повідомлялося, контроль кордонів Німеччини було запроваджено у вересні минулого року через масовий наплив біженців.

Згодом його подовжили до лютого 2016 року.