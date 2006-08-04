Пасажирський літак АН-28 розбився у Конго при заході на посадку у місті Букаву. Унаслідок катастрофи загинули 17 людей, ймовірно росіян. Серед них – 14 пасажирів та 3 членів екіпажу, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Літак упав за 15 кілометрів від злітно-посадкової смуги. Лайнер був власністю місцевої авіакомпанії "Ер Трасет" та летів рейсом з Лугушви. За попередніми даними, причина аварії – погані погодні умови.

"5 канал"